Глушенков перешел в "Крылья Советов"
Фото: сайт "Крылья Советов"/Автор неизвестен
Пресс-служба самарских "Крылья Советов" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника московского "Спартака" Максима Глушенкова.
Самарцы арендовали футболиста на год без права последующего выкупа. Глушенков пропустит 1-й тур чемпионата России из-за дисквалификации, а во 2-м не сможет сыграть против "Спартака" по условиям аренды. Таким образом, он сможет сыграть за "Крылья" только в 3-м туре.
Ранее Глушенков уже выступал за "Крылья Советов" в сезоне-2019/2020. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.
21-летний Глушенков выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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