Глушенков: "В следующем сезоне покажем, что такое "Спартак"

Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков поделился ожиданиями от выступления своей команды в сезоне 2019/20.

"Конечно, хочется играть в Лиге Чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. Пятое место, конечно, не наше. Наше место - минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы - "Спартак"! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак", - сказал Глушенков.

В текущем сезоне "Спартак" ещё имеет теоретические шансы занять второе место в РПЛ. Сейчас "красно-белые" с 43 очками в активе занимают пятую строчку, а на счету у идущего вторым "Локомотива" 49 баллов. До завершения чемпионата осталось три тура.

19-летний Глушенков сыграл за первую команду "Спартака" три матча. Зимой он перешёл в столичный клуб из "Чертаново".

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