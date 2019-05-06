Глушенков: "В следующем сезоне покажем, что такое "Спартак"
Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков поделился ожиданиями от выступления своей команды в сезоне 2019/20.
"Конечно, хочется играть в Лиге Чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. Пятое место, конечно, не наше. Наше место - минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы - "Спартак"! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак", - сказал Глушенков.
В текущем сезоне "Спартак" ещё имеет теоретические шансы занять второе место в РПЛ. Сейчас "красно-белые" с 43 очками в активе занимают пятую строчку, а на счету у идущего вторым "Локомотива" 49 баллов. До завершения чемпионата осталось три тура.
19-летний Глушенков сыграл за первую команду "Спартака" три матча. Зимой он перешёл в столичный клуб из "Чертаново".
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|27
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|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19