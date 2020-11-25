Глушенков вернулся к тренировкам со "Спартаком"

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков вернулся к тренировкам с командой, передает пресс-служба московского клуба.

"Мы ждали, Макс", - говорится в твиттере команды.

В сентябре 21-летний футболист был травмирован в матче молодежной сборной.

Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле!



Мы ждали, Макс! ❤️ pic.twitter.com/RL5O7B8RhD — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020

В нынешнем сезоне хавбек провел пять 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: Черчесов ответил на обвинения Газизова в травме Соболева. | http://soccernews.ru