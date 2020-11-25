Глушенков вернулся к тренировкам со "Спартаком"
Хавбек "Спартака" Максим Глушенков вернулся к тренировкам с командой, передает пресс-служба московского клуба.
"Мы ждали, Макс", - говорится в твиттере команды.
В сентябре 21-летний футболист был травмирован в матче молодежной сборной.
Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Мы ждали, Макс! ❤️ pic.twitter.com/RL5O7B8RhD
В нынешнем сезоне хавбек провел пять 5 матчей, не отметившись результативными действиями.
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