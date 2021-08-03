Глушенков заявлен за "Крылья Советов" на матчи РПЛ
Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сообщила, что клуб заявил полузащитника Максима Глушенкова для участия в матчах Российской Премьер-Лиги.
"Крылья Советов" внесли в заявку нападающего Максима Глушенкова. Форвард сможет принять участие в матче 3-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". За "Крылья" Максим будет играть под 15-м номером", - говорится в сообщении самарцев в твиттере.
Напомним, что "Крылья" арендовали 21-летнего Глушенкова у московского "Спартака" до лета 2022 года без права последующего выкупа. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года
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