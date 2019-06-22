Гнаби стал лучшим игроком "Баварии" в минувшем сезоне

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри признан лучшим футболистом клуба в сезоне-2018/19. Об этом сообщается в твиттере чемпионате Германии.

В минувшем сезоне он участвовал в 42 матчах, забив 13 голов и сделав 9 ассистов.

Футболист перешел в "Баварию" в 2017 году и сразу был отдан в аренду в "Хоффенхайм". В 2018-м вернулся в стан мюнхенцев, которые в минувшем сезоне стали чемпионами Германии.

В начале вечны 2019 года "Бавария" продлила контракт 23-летним футболистом до 2023 года. Ранее сообщалось, что в Гнаби заинтересован "Милан".

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