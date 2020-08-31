Гнабри будет играть за "Баварию" под номером Рибери

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри в новом сезоне будет играть в футболке с седьмым номером, сообщает пресс-служба клуба.

Прежде "семерка" принадлежала французскому полузащитнику Франку Рибери, который играл за клуб с 2007 по 2019 годы.

25-летний Гнабри выступает за "Баварию" с 2017 года, провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 23 результативные передачи. В составе мюнхенцев он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок страны, а также по разу - Суперкубок Германии и Лигу Чемпионов.

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