Гнабри хочет, чтобы "Бавария" отдала его в аренду

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Гнабри хочет, чтобы "Бавария" отдала его в аренду

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри следующий сезон хочет провести на правах аренды в другом клубе.

Игрок сообщил о своем решении председателю совета директоров клуба Карлу-Хайнцу Румменигге.

"Мы спокойно относимся к этой ситуации. Посмотрим, что мы можем сделать на трансферном рынке" - приводит слова Румменигге Associated Press.

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