Гнабри и Сане - в заявке "Баварии" на матч ЛЧ с "Локомотивом"

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Гнабри и Сане - в заявке "Баварии" на матч ЛЧ с "Локомотивом"

Тренерский штаб "Баварии" огласил заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом".

Отметим, в список попали хавбек Серж Гнабри, у которого был положительный тест на коронавирус неделю назад, и Лерой Сане, восстановившийся после травмы.

Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).

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