Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

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Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Стали известны игрок "Баварии", который не смогу помочь команде в матче за Суперкубок Германии, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

По данным источника, во встрече не примут участия нападающий Серж Гнабри, полузащитник Хави Мартинес и защитник Лукас Эрнандес.

Гнабри и Мартинес восстанавливаются после травмы, Эрнандес после перенесенной операции в марте пока не готов к матчу.

Матч за Суперкубок Германии состоится завтра, 3 августа. Начало - в 21:30 (мск).

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