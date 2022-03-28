Гнабри может покинуть "Баварию"

Фото: твиттер Сержа Гнабри/Автор неизвестер

Мюнхенская "Бавария" может продать нападающего Сержа Гнабри в летнее трансферное окно, сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий клуб не может договориться с футболистом о продлении контракта, так как он требует значительного повышения зарплаты. Если стороны не договорятся, то форвард будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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