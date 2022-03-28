Гнабри может покинуть "Баварию"
Фото: твиттер Сержа Гнабри/Автор неизвестер
Мюнхенская "Бавария" может продать нападающего Сержа Гнабри в летнее трансферное окно, сообщает Kicker.
По сведениям источника, немецкий клуб не может договориться с футболистом о продлении контракта, так как он требует значительного повышения зарплаты. Если стороны не договорятся, то форвард будет выставлен на трансфер.
В нынешнем сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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|20