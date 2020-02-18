Гнабри может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" намерен приобрести полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри. Об этом сообщает The Sun.

"Горожане" хотят потребовать от мюнхенцев, чтобы они включили 24-летнего футболиста в сделку по хавбеку клуба Лерою Сане. "Бавария" планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В Гнабри заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который следит за результатами полузащитника.

В этом сезоне Гнабри провел за "Баварию" 28 матчей, забил 14 мячей и сделала 8 ассистов.

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