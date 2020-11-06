Гнабри может вернуться в "Арсенал"

Теги арсенал лондонбавария мюнхенсерж гнабритрансферы

Гнабри может вернуться в "Арсенал"

Вингер "Баварии" Серж Гнабри следующим летом может вернуться в "Арсенал".

По сведениям Goal.com, 25-летний футболист желает вернуться в клуб, где началась его профессиональная карьера. Отмечается, что стоимость трансфера может составить около 70 миллионов евро.

Напомним, что "Арсенал" продал Гнабри "Вердеру" летом 2016 года за 7,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Гнабри четыре гола в 9 играх.

Читайте также: "Арсенал" определился с заменой для Озила. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре

39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов