Гнабри может вернуться в "Арсенал"

Вингер "Баварии" Серж Гнабри следующим летом может вернуться в "Арсенал".

По сведениям Goal.com, 25-летний футболист желает вернуться в клуб, где началась его профессиональная карьера. Отмечается, что стоимость трансфера может составить около 70 миллионов евро.

Напомним, что "Арсенал" продал Гнабри "Вердеру" летом 2016 года за 7,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Гнабри четыре гола в 9 играх.

Читайте также: "Арсенал" определился с заменой для Озила. | http://soccernews.ru