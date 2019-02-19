Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри назвал лучшего футболиста, с которым он играл в одной команде.

"Я играл со многими блестящими футболистами. Но если нужно кого-то выделить, думаю, это Месут Озил. То, что он порой вытворял на тренировках или в матчах - это было что-то невероятное, топ-уровень", - приводит слова 23-летнего футболиста Goal.com.

Стоит отметить, что Гнабри и Озил играли вместе в составе лондонского "Арсенала", а также в сборной Германии.

Не пропустите: "Арсенал" определился с заменой для Озила. | http://soccernews.ru