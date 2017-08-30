Гнабри не поможет сборной Германии в ближайших матчах

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри получил травму, сообщает сайт немецкого футбольного союза.

Сообщается, что футболист на одной из тренировок повредил голеностоп из-за чего покинул расположение сборной.

Таким образом, Гнабри не сыграет в ближайших матчах с Чехией и Норвегией.

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