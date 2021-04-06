Гнабри не сыграет против ПСЖ из-за коронавируса
Фото: Твиттер @SergeGnabry
Хавбек "Баварии" Серж Гнабри пропустит как минимум один матч четвертьфинального противостояния с ПСЖ в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Причиной этому стал положительный тест на коронавирус, который сдал полузащитник. По имеющейся информации, игрок чувствует себя хорошо, но должен соблюдать обязательный режим самоизоляции.
Напомним, что матч против парижан пропустит и главный бомбардир команды Роберт Левандовски. В свою очередь, ПСЖ не смогут помочь сразу 6 футболистов.
25-летний футболист в сезоне 2020/2021 сыграл 34 матча за "Баварию" во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и пять результативных передач.
Встреча между "Баварией" и ПСЖ пройдет завтра, 7 апреля. Начало игры в 22.00 по московскому времени.
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