Гнабри ошеломил "Баварию" требованиями по зарплате
Фото: инстаграм Сержа Гнабри/Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри потребовал значительного повышения зарплаты, сообщает Bayern & Germany.
По сведениям источника, футболист хочет получать 15-20 миллионов евро в год. Столько же зарабатывают форварды Лерой Сане и Кингсли Коман. Впрочем, на данный момент Гнабри и "Бавария" далеки от договоренности по новому контракту. В связи с этим интерес к игроку проявили "Челси" и "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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