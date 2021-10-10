Гнабри поделился мнением о потенциале сборной Германии

Теги германиясерж гнабри

Гнабри поделился мнением о потенциале сборной ГерманииФото: инстаграм Гнабри/Автор неизвестен

Вингер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри поделился мнением о предстоящем ЧМ-2022.

"Победа на чемпионате мира? У нас есть для этого качества.

У команды большой потенциал, стремиться к титулу – это часть традиции немецкой национальной сборной.

Чемпионат мира – это большая цель для нас", – заявил Гнабри.

Также не пропустите: Камавинга вернулся в расположение "Реала" из-за травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов