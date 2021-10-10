Гнабри поделился мнением о потенциале сборной Германии

Фото: инстаграм Гнабри/Автор неизвестен

Вингер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри поделился мнением о предстоящем ЧМ-2022.

"Победа на чемпионате мира? У нас есть для этого качества.

У команды большой потенциал, стремиться к титулу – это часть традиции немецкой национальной сборной.

Чемпионат мира – это большая цель для нас", – заявил Гнабри.

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