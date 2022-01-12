Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту

Теги бавария мюнхенсерж гнабри

Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту

Фото: инстаграм Сержа Гнабри/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" близка к продлению контракта с нападающим Сержем Гнабри, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, зарплата футболиста возрастет до 15 миллионов евро в год плюс бонусы. Таким образом, Гнабри станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе "Баварии".

В нынешнем сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: 16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Иско отказался уходить из "Реала"

Иско отказался уходить из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов