Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту

Фото: инстаграм Сержа Гнабри/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" близка к продлению контракта с нападающим Сержем Гнабри, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, зарплата футболиста возрастет до 15 миллионов евро в год плюс бонусы. Таким образом, Гнабри станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе "Баварии".

В нынешнем сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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