Гнабри потроллил "Тоттенхэм" после поражения 2:7 в Лиге Чемпионов

Вингер "Баварии" Серж Гнабри высмеял "Тоттенхэм" после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов, который завершился победой "ротен" со счётом 7:2.

"Северный Лондон - красный!!!" - написал футболист в своём твиттере.

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

Ранее немец выступал за лондонский "Арсенал" - принципиального соперника "Тоттенхэма".

В матче со "шпорами" Гнабри оформил покер, а также сделал голевую передачу.

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