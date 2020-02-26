Гнабри признан лучшим игроком матча "Челси" - "Бавария"
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" разгромила "Челси" (3:0). В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри.
По итогам матча, 24-летний полузащитник стал лучшим футболистом встречи.
Two-goal Bayern hero @SergeGnabry claims #UCLMOTM! ⚽️⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020
Serge Gnabry will be among the candidates in tomorrow's vote where you crown Player of the Week pic.twitter.com/u14sNB5FLD
В этом сезоне футболист участвовал в 21 матча, отметившись 10 голами и 8 ассистами.
Не пропустите: Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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