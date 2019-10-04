Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
УЕФА назвала лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
По итогам голосования приз получил вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри.
Напомним, что немец забил 4 гола и сделал 1 ассист в матче с "Тоттенхэмом", который завершился победой "ротен" со счётом 7:2.
Помимо Гнабри на награду также претендовали Луис Суарес ("Барселона"), Деннис Бонавентуре ("Брюгге") и Ашраф Хакими ("Боруссия Д").
Не пропустите: УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы
-
Де Хеа планирует купить испанский клуб
-
В чемпионате Таиланда забили удивительный гол двойным ударом через себя
-
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла
-
УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
СМИ: Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге"
-
Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде
-
Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Газзаев призвал российские клубы забыть о красивой игре в еврокубках ради результата
-
У Лэй благодаря голу в ворота ЦСКА стал автором уникального достижения
-
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы
-
Де Хеа планирует купить испанский клуб
-
"Локомотив" озвучил сроки восстановления Жемалетдинова
-
В чемпионате Таиланда забили удивительный гол двойным ударом через себя
-
1
Экс-защитник сборной России: "От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром"
-
Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая
-
Назаров рассказал, как Каррера упустил шанс дважды подряд стать чемпионом со "Спартаком"
-
"Манчестер Юнайтед" установил вечный клубный антирекорд в Лиге Европы
-
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла
-
Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА из-за инцидента с флагом Нагорного Карабаха
-
Комбаров рассказал о пользе пива для футболиста
-
Оуэн: "Манчестер Юнайтед" - середняк"
-
"Барселона" интересуется боснийским хавбеком
-
Петров вошёл в тройку лидеров "Краснодара" по количеству сыгранных минут за всю историю
-
"Ювентус" нацелился на Канте
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4