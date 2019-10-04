Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

По итогам голосования приз получил вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри.

Напомним, что немец забил 4 гола и сделал 1 ассист в матче с "Тоттенхэмом", который завершился победой "ротен" со счётом 7:2.

Помимо Гнабри на награду также претендовали Луис Суарес ("Барселона"), Деннис Бонавентуре ("Брюгге") и Ашраф Хакими ("Боруссия Д").

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