Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
На официальном сайте УЕФА подведены итоги голосования за лучшего футболиста по итогам полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
Награда досталась вингеру мюнхенской "Баварии" Сержу Гнабри.
Помимо немца за приз боролись Анхель Ди Мария, Неймар (оба - ПСЖ) и Роберт Левандовски ("Бавария").
Напомним, что Гнабри забил два гола в ворота "Лиона" в матче 1/2 финала ЛЧ.
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