Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

На официальном сайте УЕФА подведены итоги голосования за лучшего футболиста по итогам полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Награда досталась вингеру мюнхенской "Баварии" Сержу Гнабри.

Помимо немца за приз боролись Анхель Ди МарияНеймар (оба - ПСЖ) и Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, что Гнабри забил два гола в ворота "Лиона" в матче 1/2 финала ЛЧ.

Не пропустите: "Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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