Гнабри прокомментировал победу "Баварии"

Форвард "Баварии" Серж Гнабри после победного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси" (3:0) прокомментировал победу своей команды.

Ранее футболист был признан лучшим игроком встречи.

"Думаю, мы оказали очень серьезное давление на "Челси". Я использовал все свои шансы и забил два гола, после Леви добавил еще один", - цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри.

В этом сезоне футболист участвовал в 21 матча, отметившись 10 голами и 8 ассистами.

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