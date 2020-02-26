Гнабри прокомментировал победу "Баварии"
Форвард "Баварии" Серж Гнабри после победного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси" (3:0) прокомментировал победу своей команды.
Ранее футболист был признан лучшим игроком встречи.
"Думаю, мы оказали очень серьезное давление на "Челси". Я использовал все свои шансы и забил два гола, после Леви добавил еще один", - цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри.
В этом сезоне футболист участвовал в 21 матча, отметившись 10 голами и 8 ассистами.
Не пропустите: Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|23
|27
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16