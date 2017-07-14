Гнабри стал игроком "Хоффенхайма"

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри.

"Сине-белые" арендовали 22-летнего футболиста до лета 2018 года. Другие подробности сделки не разглашаются.

Напомним, что Гнабри этим летом перешёл в "Баварию" из "Вердера" на правах свободного агента.

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