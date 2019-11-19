Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре
Игрок "Баварии" Серж Гнабри стал лучшим футболистом чемпионата Германии в октябре.
В прошлом месяце полузащитник нанес 14 ударов в створ ворот, отдал 10 передач под удар, а 87% его пасов оказались точными. В трех матчах Бундеслиги игрок забил 1 год и сделал 1 ассист.
Your October #BundesligaPOTM is served— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 19 ноября 2019 г.
Congratulations to @FCBayernEN's @SergeGnabry @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/85XTrE2813
Гнабри выступает в "Баварии" с 2017 года.
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