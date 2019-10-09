Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов
В товарищеском матче Германия - Аргентина счет был открыт на 15-й минуте форвардом хозяев Сержом Гнабри. Об этом сообщает Goal.
Для форварда "Баварии" этот гол стал 10-м за национальную команды Германии. По данному показателю 24-летний футболист стал рекордсменом сборной. Гнабри забил 10 мячей в 11 играх, ранее подобного достижения достиг Мирослав Клозе в 13 встречах.
Также форвард стал первым игроком сборной Германии с 2012 года, забившим в 4 матчах подряд.
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