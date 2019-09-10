Гнабри установил рекорд сборной Германии в 21-м веке

Вингер "Баварии" Серж Гнабри забил очередной гол в составе сборной Германии.

Матч квалификации Евро-2020 между "Бундестим" и Северной Ирландией стал для 24-летнего футболиста 10-м за национальную команду.

В десяти первых играх Гнабри отличился 9 раз. Как сообщает Gracenote Live, это рекордный показатель для игроков немецкой сборной в 21-м веке.

Ранее в этом столетии никто не забивал в первых 10 матчах за национальную команду Германии более 7 мячей.

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