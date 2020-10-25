Гнабри, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Локомотивом"

Теги бавария мюнхенсерж гнабрикоронавирус

Гнабри, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Локомотивом"

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри хочет покинуть домашний карантин, в котором он пробыл пять дней. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, на прошлой неделе футболист сдал положительный тест на коронавирус, после чего хавбек был помещен в карантин. На протяжении всей недели футболист сдавал тесты на Covid-19, все они показали отрицательный результат. Тесты на наличие антител также показали отрицательный результат.

Завтра, 26 октября, Гнабри отправится в Москве на матч Лиги Чемпионов против "Локомотива". Встреча пройдет 27 октября.

А еще: Гнабри заразился коронавирусом за сутки перед матчем ЛЧ с "Атлетико"| http://soccernews.ru
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