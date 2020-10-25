Гнабри, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Локомотивом"
Хавбек "Баварии" Серж Гнабри хочет покинуть домашний карантин, в котором он пробыл пять дней. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, на прошлой неделе футболист сдал положительный тест на коронавирус, после чего хавбек был помещен в карантин. На протяжении всей недели футболист сдавал тесты на Covid-19, все они показали отрицательный результат. Тесты на наличие антител также показали отрицательный результат.
Завтра, 26 октября, Гнабри отправится в Москве на матч Лиги Чемпионов против "Локомотива". Встреча пройдет 27 октября.
А еще: Гнабри заразился коронавирусом за сутки перед матчем ЛЧ с "Атлетико"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20