Гнабри, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Локомотивом"

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри хочет покинуть домашний карантин, в котором он пробыл пять дней. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, на прошлой неделе футболист сдал положительный тест на коронавирус, после чего хавбек был помещен в карантин. На протяжении всей недели футболист сдавал тесты на Covid-19, все они показали отрицательный результат. Тесты на наличие антител также показали отрицательный результат.

Завтра, 26 октября, Гнабри отправится в Москве на матч Лиги Чемпионов против "Локомотива". Встреча пройдет 27 октября.

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