Гнабри заразился коронавирусом за сутки перед матчем ЛЧ с "Атлетико"

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит матч Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О болезни 25-летнего игрока стало известно 20 октября. Футболист чувствует себя хорошо и помещен в домашний карантин.

Матч "Бавария" - "Атлетико" состоится в сегодня, 21 октября. Начало - в 22:00 (мск).

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