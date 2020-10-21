Гнабри заразился коронавирусом за сутки перед матчем ЛЧ с "Атлетико"
Хавбек "Баварии" Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит матч Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О болезни 25-летнего игрока стало известно 20 октября. Футболист чувствует себя хорошо и помещен в домашний карантин.
Матч "Бавария" - "Атлетико" состоится в сегодня, 21 октября. Начало - в 22:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20