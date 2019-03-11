Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда

Каждый новый сезон не обходится без трагедий, шокирующих результатов и изгоев. В этом смысле конец прошлого года и начало нынешнего выдались особо жаркими. Увольнения, упадок чемпионов и скандалы не прекращаются, и «Шальке 04» это только подтвердит.

Когда в субботу «горняки» принимали «Фортуну» из Дюссельдорфа, никто не думал, что в принципе всё может стать ещё хуже. Спросите тренера Доменико Тедеско, которого «с теплом» приняли фанаты после унизительного разгрома со счётом 4:0. Или спросите Бенжамена Стамбули, который был вынужден отдать свою капитанскую повязку разгневанным фанатам.

Как писал Александер Кесель из Der Westen, «царил хаос». Ещё до игры «Шальке 04» мог похвастаться самым плохим результатом в лиге с 1983 года, когда они вылетели во вторую Бундеслигу. Мы были удивлены ужасающим перформансом против «Фортуны», но всё к этому вело. Молодой тренер раньше был как-то ограждён от реакции фанатов, но больше обманываться нельзя. Словно начинающий исполнитель с «синдромом второго альбома», он столкнулся со огромной критикой от разочарованной публики.

Может, он ещё продержится на своём посту. Шансы есть – это подтвердил Хассан Талиб Хаджи из Der Spiegel. Может, новый спортивный директор Йохен Шнайдер тоже изменит вещи к лучшему. Последняя надежда связана с подобной ситуацией в «Штутгарте», где назначение Томаса Хитцльспергера вдохновило команду на новые свершения и серьёзно помогло ситуации Маркуса Вайнцирля, которого уже готовились расстрелять.

Никто не сомневается в амбициях Тадеско. После фатального матча он заявил, что он не из тех, «кто так просто сваливает». Фридхельм Функель из «Фортуны» похвально отметил боевой дух своего соперника, который впоследствии направился к возмущённым фанатам и извинился. «Я бы так не смог».

Гнев трибун был понятен. Сначала избиение «Майнцом», а теперь это? Когда нападающий Марк Ут признался, что его товарищи играли «без сердца», с этим не мог спорить никто. Отменённый гол Доди Лукебакио, затем его успешный пенальти – всё начиналось ужасно. «Шальке» старался дать бой после перерыва, но тщетно. Вскоре своё слово вставили Ковнацкий и Раман. Смотреть на игру когда-то великого клуба было больно.

Это седьмое домашнее поражение в сезоне. После яркой победы «Штутгарта» над «Ганновером», лишь последний и «Нюрнберг» показывают худший результат на родном стадионе. Ральф Рангник, прекрасно знакомый со сложностями работы в «Шальке», удивился, что Шнайдер решил покинуть «Лейпциг», хотя объяснение всё же нашлось: «Он сказал, что очень хотел переехать. В детстве он болел за «Шальке», и отказать не мог».

Момент он подобрал, конечно, не лучший. Когда Хитцльспергер пришёл в «Штутгарт», он говорил о краткосрочных планах, потому что без быстрых результатов в будущем добиться чего-то будет сложнее. Ситуация Шнайдера схожая – он, вместе с директором Клеменсом Тённисом, 15 минут провёл в раздевалке после матча. Но что тут сделаешь?

Пока сложно сказать, кто выступит в роли спасителя. Стабильность достичь не удалось несмотря на все попытки – например, когда Тадеско предложили новый контракт в самом начале сезона. Кто бы ни считался наставником, с игроками надо что-то делать. Болельщики до сих пор спорят, правильно ли поступил Стамбули, отдав капитанскую повязку «ультрас» команды. Как бы то ни было, французский полузащитник искренне понимает клуб, что подтверждают его слова: «по сравнению с этим клубом мы – просто маленькие игроки».

Как выразился Тони Льето из Kicker, «его разочарование было осязаемо. Но это не относится к остальным его товарищам».

Юрий Сергеев

