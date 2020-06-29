Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня
Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич подписал контракт с "Барселоной", а хавбек каталонцев Артур Рамос договорился с туринцами, сообщает Goal.
Клубы обменяются игроками и "Ювентус" доплатит "Барселоне" 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Об обоих трансферах клубы объявят в понедельник, 29 июня.
В нынешнем сезоне 30-летний Пьянич провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он играл за "Мец", "Лион" и "Рому". За сборную Боснии сыграл 92 матча и забил 15 голов.
23-летний Артур провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14