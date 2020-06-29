Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня

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Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич подписал контракт с "Барселоной", а хавбек каталонцев Артур Рамос договорился с туринцами, сообщает Goal.

Клубы обменяются игроками и "Ювентус" доплатит "Барселоне" 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Об обоих трансферах клубы объявят в понедельник, 29 июня.

В нынешнем сезоне 30-летний Пьянич провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он играл за "Мец", "Лион" и "Рому". За сборную Боснии сыграл 92 матча и забил 15 голов.

23-летний Артур провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей.

Не пропустите: Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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