Goal.com: Баллак перенeс операцию по удалению опухоли

Теги михаэль баллак

Goal.com: Баллак перенeс операцию по удалению опухоли

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак борется с онкологией.

Как сообщает Goal.com, 43-летний немец перенeс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга. Операция прошла успешно, теперь Баллак проходит курс реабилитации.

Напомним, что Баллак завершил карьеру футболиста в 2012 году. Он наиболее известен по выступлениям за "Байер", "Баварию" и "Челси".

Также Баллак является серебряным призером Чемпионатов Мира и Европы в составе сборной Германии.

Читайте также: "Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов