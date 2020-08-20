Goal.com: Баллак перенeс операцию по удалению опухоли

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак борется с онкологией.

Как сообщает Goal.com, 43-летний немец перенeс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга. Операция прошла успешно, теперь Баллак проходит курс реабилитации.

Напомним, что Баллак завершил карьеру футболиста в 2012 году. Он наиболее известен по выступлениям за "Байер", "Баварию" и "Челси".

Также Баллак является серебряным призером Чемпионатов Мира и Европы в составе сборной Германии.

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