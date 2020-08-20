Goal.com: Баллак перенeс операцию по удалению опухоли
Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак борется с онкологией.
Как сообщает Goal.com, 43-летний немец перенeс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга. Операция прошла успешно, теперь Баллак проходит курс реабилитации.
Напомним, что Баллак завершил карьеру футболиста в 2012 году. Он наиболее известен по выступлениям за "Байер", "Баварию" и "Челси".
Также Баллак является серебряным призером Чемпионатов Мира и Европы в составе сборной Германии.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Фрайбург
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
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