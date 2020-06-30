Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый
Опубликован новый рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч" 2020 года по версии портала Goal.com.
Действующий обладатель награды капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался на четвёртом месте в списке.
Вторую строчку занимает нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а лидирует на данный момент форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Роберт Левандовски ("Бавария");
2. Криштиану Роналду ("Ювентус");
3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
4. Лионель Месси ("Барселона");
5. Томас Мюллер ("Бавария");
6. Карим Бензема ("Реал");
7. Неймар (ПСЖ);
8. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д");
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
10. Джейдон Санчо ("Боруссия Д").
Не пропустите: Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире
-
Гётце может стать одноклубником Головина в "Монако"
-
Симеоне не стал комментировать конфликт в "Барселоне"
-
Пирло войдёт в тренерский штаб молодёжной команды "Ювентуса"
-
"Динамо" разрешили сыграть с "Сочи" основным составом
-
Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый
-
"Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими
-
Три игрока "Спартака" рискуют пропустить дерби с ЦСКА
-
"Атлетико" отказался от подписания Кавани
-
Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана
-
Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии
-
Тренер "Сельты" оценил игру Смолова
-
Божович согласился на двукратное уменьшение суммы неустойки за увольнение из "Крыльев Советов"
-
Два клуба поспорят этим летом за Такефусу Кубо
-
Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном
-
"Беневенто" Филиппо Индзаги добился повышения в классе, установив рекорд Серии Б
-
Исполком РФС одобрил два изменения в регламент РПЛ
-
"Ливерпуль" может заплатить почти 40 миллионов евро за защитника "Брайтона"
-
1
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Мальоркой"
-
Главные новости дня: 29 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18