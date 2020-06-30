Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый

Опубликован новый рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч" 2020 года по версии портала Goal.com.

Действующий обладатель награды капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался на четвёртом месте в списке.

Вторую строчку занимает нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а лидирует на данный момент форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски ("Бавария");

2. Криштиану Роналду ("Ювентус");

3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

4. Лионель Месси ("Барселона");

5. Томас Мюллер ("Бавария");

6. Карим Бензема ("Реал");

7. Неймар (ПСЖ);

8. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д");

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

10. Джейдон Санчо ("Боруссия Д").

Не пропустите: Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru