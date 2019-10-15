Goal.com представил свою версию команды десятилетия "Челси"

Авторитетный ресурс Goal.com представил символическую сборную "Челси" последней декады.

Вратарь: Петр Чех;

Защитники: Бранислав Иванович, Джон Терри, Гари Кэхилл, Эшли Коул;

Полузащитники: Нголо Канте, Фрэнк Лэмпард, Хуан Мата;

Нападающие: Виллиан, Дидье Дрогба, Эден Азар.

Отметим, что главными достижениями "синих" за последние 10 лет являются победы в Лиге Чемпионов (2012) и Лиге Европы (2013, 2019).

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