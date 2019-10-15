Goal.com представил свою версию команды десятилетия "Челси"
Авторитетный ресурс Goal.com представил символическую сборную "Челси" последней декады.
Вратарь: Петр Чех;
Защитники: Бранислав Иванович, Джон Терри, Гари Кэхилл, Эшли Коул;
Полузащитники: Нголо Канте, Фрэнк Лэмпард, Хуан Мата;
Нападающие: Виллиан, Дидье Дрогба, Эден Азар.
Отметим, что главными достижениями "синих" за последние 10 лет являются победы в Лиге Чемпионов (2012) и Лиге Европы (2013, 2019).
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|2
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|8
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|Арсенал Лондон
|8
|15
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|Челси
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|Бернли
|8
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|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
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|Борнмут
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|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
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|Манчестер Юнайтед
|7
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|15
|Астон Вилла
|8
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|Саутгемптон
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|Норвич Сити
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|Ньюкасл Юнайтед
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