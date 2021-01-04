Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем Лэмпарда

Теги челсифрэнк лэмпард

Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем ЛэмпардаБоссы "Челси" не планируют в ближайшем будущем увольнять главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда, сообщает Goal.com.

По информации источника, судьба специалиста у руля "Чесли" не обговаривалась после неудачи в матче с "Манчестер Сити" (1:3).

Как отмечается, Лэмпард продолжает оставаться авторитетом для большинства игроков. А молодежь благодарна тренеру за шансы показать себя в основе. 

Как сообщалось ранее, в СМИ поступала информация о возможной смене тренера после серии неудачных результатов.

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