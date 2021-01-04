Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем Лэмпарда

Боссы "Челси" не планируют в ближайшем будущем увольнять главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда, сообщает Goal.com.

По информации источника, судьба специалиста у руля "Чесли" не обговаривалась после неудачи в матче с "Манчестер Сити" (1:3).

Как отмечается, Лэмпард продолжает оставаться авторитетом для большинства игроков. А молодежь благодарна тренеру за шансы показать себя в основе.