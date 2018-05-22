Goal.com составил команду из испанских футболистов, которые не вошли в заявку сборной на ЧМ-2018

Известный сайт Goal.com собрал команду для сборной Испании из игроков, которые пропустят ЧМ-2018.

Команда выглядит следующим образом: Касильяс, Бельерин, Хави Мартинес, Бартра, Маркос Алонсо, Мата, Эррера, Фабрегас, Педро, Кальехон, Мората.

Напомним, что на групповой стадии Испания сыграет с Португалией, Марокко и Ираном.

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