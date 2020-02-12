Goal.com: Суарес может восстановиться к полуфиналу Лиги Чемпионов
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, возможно, восстановится раньше времени. Об этом сообщает Goal.com.
По данным источника, футболист уже ходит без костылей и чувствует себя намного лучше.
Ранее сообщалось, что 33-летний форвард пропустит около 4 месяцев, но сам футболист уверен, что к полуфинальным матчем Лиги Чемпионов он успеет восстановится.
Напомним, Суарес перенес операцию на мениске правого колена.
Не пропустите: Форвард "Сарагосы" Суарес может стать заменой Суаресу в "Барселоне"| http://soccernews.ru
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