Goal.com включил восемь игроков "Манчестер Сити" в символическую сборную первого круга АПЛ

Теги манчестер ситикевин де брюйнефернандиньорахим стерлинг

Goal.com включил восемь игроков "Манчестер Сити" в символическую сборную первого круга АПЛ

Портал Goal.com представил свой вариант символической сборную по первого круга чемпионата Англии.

Стоит отметить, что в нее вошли сразу восемь игроков "Манчестер Сити", который уверенно лидирует в Премьер-лиге.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити")

полузащитники: Давид Силва ("Манчестер Сити"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

нападающие: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лерой Сане ("Манчестер Сити").

Не пропустите: Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 61 по 100. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов