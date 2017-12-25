Goal.com включил восемь игроков "Манчестер Сити" в символическую сборную первого круга АПЛ

Портал Goal.com представил свой вариант символической сборную по первого круга чемпионата Англии.

Стоит отметить, что в нее вошли сразу восемь игроков "Манчестер Сити", который уверенно лидирует в Премьер-лиге.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити")

полузащитники: Давид Силва ("Манчестер Сити"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

нападающие: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лерой Сане ("Манчестер Сити").

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