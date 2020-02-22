Goal: Неймар готов продлить контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар скорее всего продлит контракт с ПСЖ, утверждает Goal.com.

По данным издания, парижский клуб готов увеличить зарплату 28-летнего игрока и подписать с ним новое соглашение. Сейчас футболист получает около 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Неймар намерен вернуться в "Барселону" летом 2020 года.

В этом розыгрыше бразилец участвовал в 19 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Соглашение нападающего с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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