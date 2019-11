Goal подшутил над защитником "Локомотива" Игнатьевым

Сайт Goal в твиттере подшутил над защитником "Локомотива" Владиславом Игнатьевым.

Сегодня, 26 ноября, в Москве проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер" (0:2).

В твиттере Goal, комментируя гол Бендера, подшутил над Игнатьевым, который должен был опекать автора второго мяча опекавшего автора гола:

"Единственный человек на стадионе, который не увидел красоту гола Свена Бендера ударом слета".

The only person in the stadium who didn't see the beauty of Sven Bender's volley pic.twitter.com/mEujKsGfat