Год Давида Луиза в "Арсенале" обошелся клубу в 27 млн евро
Бразильский защитник Давид Луиз обошелся "Арсеналу" в 27 миллионов евро за год, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, лондонский клуб купил игрока у "Челси" за девять миллионов евро. Семь миллионов составили услуги посредников. Еще 11 миллионов евро игрок получил в качестве зарплаты.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" принял решение не продлевать с бразильцем контракт, который истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 33-летний Луиз провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Виторию", "Бенфику", "Челси", ПСЖ и вновь "Челси".
Не пропустите: "Реал" готовит предложение по вингеру "Арсенала". | http://soccernews.ru
главное
-
"Урал" объявил об уходе из клуба защитника Меркулова
-
ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди
-
Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5
-
Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"
-
Хайповый "Реал" вновь разорвал испанские СМИ. Что известно о смене поколений в Мадриде на данный момент?
Лента новостей
-
Миранчук избежал серьезной травмы
-
Дзюба показал, как играет с детьми дома
-
Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб
-
"Энергетик-БГУ" и "Витебск" забили шесть голов в матче чемпионата Беларуси
-
"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Унион" в матче Бундеслиги
-
"Барселона" выступила с официальным заявлением на тему борьбы с расизмом
-
Пресс-служба "Урала" рассказала о самочувствии Погребняка
-
Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в пальто
-
Хавбек "Локомотива" Баринов поблагодарил Семина
-
"Урал" объявил об уходе из клуба защитника Меркулова
-
Наингголан сообщил о смерти своей племянницы
-
Хавбек "Атлетико" Сауль сообщил о том, что покинет команду через три дня
-
"Рубин" сообщил об истечении контрактов у двух футболистов
-
"Милан" близок к трансферу защитника ПСЖ
-
Французский талант решил перейти в "Реал", несмотря на интерес "Ювентуса" и ПСЖ
-
Год Давида Луиза в "Арсенале" обошелся клубу в 27 млн евро
-
Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты
-
3
Лионель Месси высказался о будущем футбола в связи с пандемией коронавируса
-
"Наполи" готов сделать скидку "Арсеналу", чтобы не продавать Милика в "Ювентус"
-
Английские клубы намерены заполучить защитника ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18