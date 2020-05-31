Год Давида Луиза в "Арсенале" обошелся клубу в 27 млн евро

Теги арсенал лондондавид луиз

Год Давида Луиза в "Арсенале" обошелся клубу в 27 млн евро

Бразильский защитник Давид Луиз обошелся "Арсеналу" в 27 миллионов евро за год, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, лондонский клуб купил игрока у "Челси" за девять миллионов евро. Семь миллионов составили услуги посредников. Еще 11 миллионов евро игрок получил в качестве зарплаты.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" принял решение не продлевать с бразильцем контракт, который истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 33-летний Луиз провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Виторию", "Бенфику", "Челси", ПСЖ и вновь "Челси".

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