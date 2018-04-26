Годин: "Арсенал" – это клуб, который всегда старается показывать яркий футбол"

Капитан "Атлетико" Диего Годин рассказал о том, чего ожидает от первого полуфинального матча Лиги Европы с "Арсеналом".

Напомним, что первая игра команд пройдет в четверг, 26 апреля.

"Арсенал" – это очень сильная команда, а их тренер Арсен Венгер уже много лет прекрасно справляется со своими обязанностями. "Арсенал" – это клуб, который всегда старается показывать яркий футбол", - сказал он.

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