Годин близок к смене клуба
Защитник "Атлетико" Диего Годин, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.
Как сообщает Sky Sports, 32-летний уругваец в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с "Интером". Кроме того, отмечается, что игрок уже прошел медобследование в новом клубе.
Зарплата Година в "Интере" составит 4,5 миллиона евро в год. Напомним, что соглашение игрока с "Атлетико" истекает этим летом.
В этом сезоне на счету Година два забитых мяча и две результативные передачи в 23 матчах.
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