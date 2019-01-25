Годин близок к смене клуба

Защитник "Атлетико" Диего Годин, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает Sky Sports, 32-летний уругваец в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с "Интером". Кроме того, отмечается, что игрок уже прошел медобследование в новом клубе.

Зарплата Година в "Интере" составит 4,5 миллиона евро в год. Напомним, что соглашение игрока с "Атлетико" истекает этим летом.

В этом сезоне на счету Година два забитых мяча и две результативные передачи в 23 матчах.

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