Годин близок к уходу из "Интера"

Защитник "Интера" Диего Годин может покинуть миланский клуб по окончании текущего сезона.

По информации AS, "нерадзурри" готовы расстаться с высокооплачиваемым футболистом, который не играет ключевую роль в команде.

Прошлым летом уругваец перебрался в "Интер" из "Атлетико" на правах свободного агента, заключив контракт до 2022 года.

В этом сезоне 34-летний Годин сделал 1 ассист в 25 матчах. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" нацелился на воспитанника "Милана". | http://soccernews.ru