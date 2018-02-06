Годин: "Через несколько дней я вернусь на поле"

Уругвайский защитник "Атлетико" Диего Годин перенес операцию после потери зубов.

"Спасибо всем за поддержку. Через несколько дней я вернусь на поле. Надеюсь, вы понимаете, что я не смогу много улыбаться", - написал Годин в своем Instagram.

Фото: Годин после операции.

Напомним, что 31-летний Годин потерял три зуба, столкнувшись с вратарем "Валенсии" Нето в матче чемпионата Испании (1:0).

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