Годин дал ответ "Манчестер Юнайтед"

Уругвайский защитник "Атлетико" Диего Годин отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в мадридским клубе, несмотря на то, что "МЮ" предлагал ему зарплату в размере девяти миллионов евро в год.

При этом "Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за 32-летнего Година полную сумму отступных, которая составляет 30 миллионов евро.

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