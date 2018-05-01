Годин: "Гризманн еще сам не знает, где будет играть в следующем сезоне"

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин прокомментировал ситуацию с будущим форварда своей команды Антуана Гризманна.

"Будущее Гризманна? Мы ничего об этом не знаем. Я не думаю, что он сам знает что-то. Мы надеемся, что он останется здесь еще на долгое время. У него есть контракт с "Атлетико Мадрид", и мы надеемся, что он продолжит расти здесь, что принесет нам еще большую радость ", - цитирует 32-летнего бека "матрасников" Le 10 Sport.

Напомним, Дембеле может перейти в "Атлетико". | soccernews.ru