Годин: "Гризманн еще сам не знает, где будет играть в следующем сезоне"

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Годин: "Гризманн еще сам не знает, где будет играть в следующем сезоне"Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин прокомментировал ситуацию с будущим форварда своей команды Антуана Гризманна.

"Будущее Гризманна? Мы ничего об этом не знаем. Я не думаю, что он сам знает что-то. Мы надеемся, что он останется здесь еще на долгое время. У него есть контракт с "Атлетико Мадрид", и мы надеемся, что он продолжит расти здесь, что принесет нам еще большую радость", - цитирует 32-летнего бека "матрасников" Le 10 Sport.

Напомним, Дембеле может перейти в "Атлетико". | soccernews.ru

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