Годин: "Игра с Саудовской Аравией оказалась сложнее, чем мы ожидали"

Теги диего годинуругвай

Годин: "Игра с Саудовской Аравией оказалась сложнее, чем мы ожидали"Защитник сборной Уругвая Диего Годин пообщался с журналистами после победы над Саудовской Аравией (1:0) в матче Чемпионата Мира.

По словам футболиста, его команда уже думает о предстоящей игре с Россией.

"Сейчас мы уже подумаем о предстоящем матче со сборной России. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем сражении. Что касается игры с Саудовской Аравией, то она оказалась сложнее, чем мы ожидали, и намного серьезнее. Это было настоящее сражение. Наш соперник создавал опасность у наших ворот, хотя не так много. Недостаточно для того, чтобы мы начали нервничать. Рады, что завершили игру без травм и без ненужных желтых карточек. Теперь нам нужно усилиться перед финальной игрой на групповом этапе, сыграть агрессивнее в атаке", - отметил он.

Читайте: Сборная Бразилии прибыла в Санкт-Петербург | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 2 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов