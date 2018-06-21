Годин: "Игра с Саудовской Аравией оказалась сложнее, чем мы ожидали"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин пообщался с журналистами после победы над Саудовской Аравией (1:0) в матче Чемпионата Мира.

По словам футболиста, его команда уже думает о предстоящей игре с Россией.

"Сейчас мы уже подумаем о предстоящем матче со сборной России. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем сражении. Что касается игры с Саудовской Аравией, то она оказалась сложнее, чем мы ожидали, и намного серьезнее. Это было настоящее сражение. Наш соперник создавал опасность у наших ворот, хотя не так много. Недостаточно для того, чтобы мы начали нервничать. Рады, что завершили игру без травм и без ненужных желтых карточек. Теперь нам нужно усилиться перед финальной игрой на групповом этапе, сыграть агрессивнее в атаке", - отметил он.

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