Годин лишился трёх зубов в матче с "Валенсией"

Теги диего годинатлетико мадридваленсиянето

Годин лишился трёх зубов в матче с "Валенсией"

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин лишился трёх зубов в матче 22-го тура испанской Примеры против "Валенсии".

Как сообщает Marca, 31-летний уругваец травмировал челюсть в результате столкновения с вратарём "летучих мышей" Нето. Опытный центрбек после этого не смог продолжить игру и был заменён.

В этом сезоне Годин сыграл за "Атлетико" 25 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов