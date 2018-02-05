Годин лишился трёх зубов в матче с "Валенсией"

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин лишился трёх зубов в матче 22-го тура испанской Примеры против "Валенсии".

Как сообщает Marca, 31-летний уругваец травмировал челюсть в результате столкновения с вратарём "летучих мышей" Нето. Опытный центрбек после этого не смог продолжить игру и был заменён.

В этом сезоне Годин сыграл за "Атлетико" 25 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru