Годин может продолжить карьеру в "Кальяри"

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Годин может продолжить карьеру в "Кальяри"

"Кальяри" интересуется защитником "Интера" Диего Годином. Об этом сообщается в твиттере журналиста Фабрицио Романо .

По данным источника, стороны начали переговоры, однако до соглашения еще далеко. Ранее по трансферу 34-летнего игрока также делал запрос французский "Ренн".

Годин перешел в "Интер" летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 1 ассистом. 

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